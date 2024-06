Salvador terá semana chuvosa e deve se estender até o feriado | A TARDE

Salvador terá mais uma semana no modo chuvoso, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A previsão é de garoas e possíveis torós desde essa segunda-feira, 27, até domingo, 2.

A previsão para esta segunda e também na terça, 28, é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas, às vezes moderadas, em qualquer hora do dia.

Na quarta-feira, 29, está previsto céu parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, em qualquer hora do dia. Entre quinta, 30, e sábado, 1º, o cenário é praticamente na mesma pegada, mais com o céu um pouco mais nublado.

Já o domingo, 2, deve ser um dia de torós. A previsão é de céu nublado e chuvas moderadas, por vezes fortes, também em qualquer momento do dia. Uma provável freada nos planos daquela prainha.

