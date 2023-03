Salvador terá túnel com 50 metros de profundidade para pedestres

Salvador terá um túnel subterrâneo exclusivo para pedestres, que vai conectar o Campo da Pólvora, em Nazaré, ao Taboão, no bairro do Comércio. A estrutura terá 825 metros de extensão e será construída entre 12 e 50 metros de profundidade. O objetivo da Prefeitura de Salvador é ter ainda uma estação na Barroquinha.

O projeto ainda descreve a construção de uma escada rolante para o fluxo de pessoas da Barroquinha ao Pelourinho. Além disso, será implantada a estação do Comércio, entre o Elevador do do Taboão e a Ladeira da Montanha.

O investimento previsto de R$ 300 milhões. Os recursos foram aprovados pela Câmara Municipal de Salvador. O túnel vai possibilitar o fluxo de 3 mil usuários por dia, com esteiras e estrutura de acessibilidade.

A estação do Campo da Pólvora vai ficar em uma das saídas da estrutura. O objetivo é ligar o túnel com a estação do metrô. A CCR Metrô Bahia vai participar do projeto, pela projeção da Prefeitura.

Após sair da estação do Campo da Pólvora, o pedestre poderá seguir até a estação da Barroquinha para voltar até a superfície. O local ainda terá a escada rolante que vai levar até o Pelourinho.

Outra saída do túnel levará até as proximidades do Elevador do Taboão, no Comércio. Um dos casarões da região será requalificado e terá espaço para café, lojas e locais de interação.