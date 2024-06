Salvador terá voo direto para Curitiba; saiba detalhes | A TARDE

A Gol anunciou a rota sazonal Curitiba-Salvador, que vai ocorrer do dia 29 deste mês até o dia 10 de agosto.

As operações da Gol durante a alta temporada de inverno serão realizadas com as aeronaves Boeing 737, com capacidade de até 186 passageiros.

Além de Curitiba-Salvador, a companhia anunciou a adição de outros voos à malha doméstica no período. Confira:

Aracaju (AJU)-São Paulo/Congonhas (CGH): de 1º/07 a 4/08

Belo Horizonte/Confins (CNF)-São Luís (SLZ): de 2/07 a 1º/08

Belo Horizonte/Confins (CNF)-Fortaleza (FOR): de 4/07 a 4/08

Curitiba (CWB)-Salvador (SSA): de 29/06 a 10/08

Porto Seguro (BPS)-Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG): 1º/07 a 3/08

Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG)-Goiânia (GYN): de 3/07 a 11/08

São Paulo/Congonhas (CGH)-Maceió (MCZ): de 1º/07 a 4/08

São Paulo/Congonhas (CGH)-Foz do Iguaçu (IGU): de 1º/07 a 4/08

São Paulo/Congonhas (CGH)-João Pessoa (JPA): de 1º/07 a 4/08

São Paulo/Congonhas (CGH)-Natal (NAT): de 1º/07 a 5/08

São Paulo/Guarulhos (GRU)-Palmas (PMW): (Palmas) – a partir de 1º/07

São José dos Campos (SJK)-Salvador (SSA): de 2/07 a 31/07

