Salvador terá voo para Montevidéu e Santiago em janeiro de 2024 | A TARDE

A direção da companhia aérea Sky Airline confirmou para 2 de janeiro de 2024 o início da operação do voo que liga Montevidéu, no Uruguai, e Santiago, no Chile, a Salvador, na modalidade low cast, em que as passagens têm preços atrativos.



Serão três linhas semanais (terça–feira, sexta e domingo), dentro do plano de expansão da companhia na América Latina, com a possibilidade de 40 conexões no continente.

A Setur-BA vai promover capacitações nas cidades de onde sairão os novos voos da Sky, em parceria com a empresa, para operadores e agentes de viagens. Os profissionais terão acesso a conteúdos sobre a infraestrutura da Bahia para receber visitantes e a diversidade de atrativos, além da atuação da companhia aérea no mercado internacional.

De acordo com o chefe de Negócios Internacionais a Sky, Nicolas Di Maio, também é avaliado a abertura do voo de Lima, no Peru, para Salvador.

Ainda até abril de 2024, a Bahia vai receber 7 mil poloneses, que irão injetar R$ 35 milhões na economia. O perspectiva da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) é baseada nos voos fretados de Varsóvia, capital da Polônia, para Salvador, que começam a operar a partir de 29 de outubro. A iniciativa é inédita.