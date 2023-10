Bahia vai receber 7 mil turistas poloneses; R$ 35 mi serão injetados | A TARDE

A Bahia vai receber 7 mil poloneses até o começo de abril de 2024, que irão injetar R$ 35 milhões na economia. O perspectiva da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) é baseada nos voos fretados de Varsóvia, capital da Polônia, para Salvador, que começam a operar a partir de 29 de outubro. A iniciativa é inédita.

As viagens serão feitas em aeronave Boeing 787-900 da Lot Polish Airlines, com capacidade para 294 passageiros, ainda segundo informações divulgadas pela pasta estadual. Os detalhes do início dos voos foram acertados entre a Setur-BA e a operadora de viagens Itaka, a maior do Leste Europeu, que será responsável pelo roteiro.

“A Bahia é o primeiro destino brasileiro a ser comercializado pela Itaka. Para ampliar a atração de turistas, vamos realizar uma ação promocional em Varsóvia, com a capacitação de agentes de viagens locais sobre a nossa infraestrutura para receber os visitantes e os atrativos das 13 zonas turísticas do estado”, explicou o titular do Turismo do Estado, Maurício Bacelar.

“A operação será um sucesso. Tenho uma impressão muito positiva da Bahia e a hospitalidade do povo chamou a minha atenção”, completou o gerente de Contrato da Itaka, Tomasz Kaliszan.