Salvador vai sediar encontro nordestino de arborização urbana | A TARDE

Salvador vai ser a casa do X Encontro Nordestino de Arborização Urbana (Enau). Com o tema “Nordeste brasileiro: uma riqueza de biomas e um desafio para a arborização das cidades”, o evento será realizado entre os dias 14, 15 e 16 de maio, no Campus Pituaçu da Universidade Católica do Salvador (Ucsal). Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no site enau.salvador.ba.gov.br.

O Enau tem o objetivo de transmitir a importância da arborização das cidades da região Nordeste, além de fortalecer a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (Sbau), organizadora do evento em parceria com a Prefeitura de Salvador. O público, estimado em duzentas pessoas, terá oportunidade de assistir palestras, mesas-redondas e participar de workshops e minicursos.

Segundo a engenheira agrônoma Lucineide Teixeira, coordenadora geral do Enau e estadual da Sbau, encontros do tipo buscam reunir interessados em qualificação, atualização e discussão sobre o tema.

“A Sbau existe há trinta anos para dar mais visibilidade à arborização urbana. Temos uma trajetória de atividades, encontros e cursos que agrupam profissionais de todo o Brasil, em acordo com a Sociedade Internacional de Arboricultura (ISA)”.

A candidatura de Salvador para receber o evento partiu do ex-vice-presidente da Sbau, o vereador de Salvador André Fraga (PV).

Quando secretário da então Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), ele liderou uma série de projetos de arborização urbana: plantios, criação de parques, desenvolvimento do Plano Diretor de Arborização Urbana, Manual de Arborização Urbana com Espécies Nativas da Mata Atlântica, Manual Técnico de Poda de Árvores, dentre outros.

Já como vereador, Fraga recebeu o Prêmio Arborito em setembro do ano passado, um reconhecimento da Sbau a quem contribui com a causa através do plantio de árvores e promoção de políticas públicas sobre o verde urbano.

“Estou muito animado para o encontro e orgulhoso por Salvador ter sido escolhida como cidade-sede. No evento, vou falar sobre minha pesquisa de doutorado na Universidade de São Paulo (USP) que apontou inúmeros benefícios de áreas verdes à saúde humana”, disse o parlamentar.