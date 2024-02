Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia | A TARDE

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), recomenda aos banhistas que evitem o banho de mar enquanto as chuvas permanecerem na cidade. A frente fria chegou à capital baiana nesta terça-feira, 23.

O coordenador Kailani Dantas, reforça que é preciso ter cuidado redobrado nesse período. "A Salvamar não indica o banho de mar nesse momento. Na semana passada, tivemos uma ocorrência muito séria lá em São Paulo, em que algumas pessoas receberam descargas elétricas na praia, e isso acontece porque o cidadão está um local descampado e acaba sendo um ponto de atração de raios. São situações que realmente podem levar qualquer ser humano a óbito".

Além disso, neste período, há uma incidência maior de ventos e, consequentemente, de ondulações, aumentando assim as correntes de retorno e deixando o mar mais perigoso. As praias de Jaguaribe, Piatã e Itapuã são consideradas as de maior risco de afogamentos no período de chuva.

Dantas lembra outro cuidado importante, que é com o consumo de bebidas alcoólicas. Isso porque o álcool na corrente sanguínea pode gerar uma falsa sensação de capacidade física favorável a enfrentar as ondas e correntezas, o que pode ser perigoso. Sendo assim, o ideal é evitar a combinação álcool e banho de mar. Outro alerta do coordenador é com o cuidado com as crianças, que facilmente se distraem e afastam-se dos adultos.

Estrutura – A Salvamar dispõe de 270 agentes distribuídos em 35 postos ao longo de 28 km de orla, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). Outros quatro postos móveis atuam diariamente e servem também a eventos do município.

A estrutura de atuação é composta por moto aquática, pranchões, pés-de-pato, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes. Os salva-vidas também realizam medidas preventivas, educacionais, de orientação e de salvamento em ambientes aquáticos, evitando afogamentos e preservando a vida de quem estiver em perigo.

Contato

Em caso de emergência, além do contato direto com os profissionais nas praias, o serviço pode ser acionado através do número (71) 3202-4970. Já nas demais praias fora do trecho Jardim de Alah-Ipitanga, o contato deverá ser feito com o Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Frente fria

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta de chuva forte em Salvador. Por causa da atuação de um sistema de baixa pressão (cavado) associado a uma frente fria, ocorrem chuvas moderadas a fortes na cidade.

Segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), entre esta quarta-feira (24) e sábado (27), a previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, acompanhada por raios e trovoadas, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. A partir de domingo (28), a atuação de uma massa de ar quente e seca reduz a nebulosidade e, consequentemente, a ocorrência de chuvas.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. O órgão também emite alertas para o celular: para receber os avisos, basta enviar um SMS para 40199 e informe o número do CEP da residência. O serviço é gratuito.