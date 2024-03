Salvamar reforça distribuição pulseiras de identificação para crianças | A TARDE

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), vai intensificar, neste final de semana, a distribuição de pulseirinhas de identificação para menores de idade. Os agentes estarão em pontos específicos das praias de Salvador e a ação visa alertar os pais ou responsáveis, já que as praias costumam estar mais lotadas e o risco de crianças perdidas é grande.

Nesta sexta-feira (1º), os agentes iniciaram a identificação dos pequenos na praia de Piatã, onde famílias aproveitavam a manhã de sol na capital baiana. Um fator positivo é o material da pulseira, que possibilita que ela seja reutilizada. Além da distribuição feita pelos agentes, o órgão também disponibiliza as pulseiras nos postos situados nas áreas onde as ocorrências de crianças perdidas são mais recorrentes.

O chefe de Busca e Salvamento da Salvamar, Fred Moraes, ressalta que a iniciativa é fundamental para garantir o bem estar das crianças e familiares. “A gente tem uma grande incidência de crianças nas praias não só no Verão, mas todos os finais de semana do ano, e os salva-vidas estão sempre atentos a qualquer situação”.

Cuidados

Mesmo no período mais quente do ano, é importante ter cuidado nas praias. O coordenador da Salvamar, Kailani Dantas, reforça que todo cuidado é pouco especialmente nesta época, em especial devido às correntes de retorno. “Sempre digo que água no umbigo é sinal de perigo. Por isso uma das dicas que eu dou é nadar paralelo à praia até que saia da corrente e nunca contra a correnteza, pois certamente você irá cansar e consequentemente se afogar”, destacou.

Na faixa de areia, é recomendável procurar um posto com salva-vidas para se orientar sobre o melhor lugar para tomar banho, os locais mais perigosos e onde estão as correntes de retorno, além de evitar as áreas sinalizadas com a bandeira vermelha.

Outro cuidado importante para os adultos diz respeito ao com o consumo de bebidas alcoólicas. Isso porque o álcool na corrente sanguínea pode gerar uma falsa sensação de capacidade física favorável a enfrentar as ondas e correntezas, o que pode ser perigoso. Sendo assim, o ideal é evitar a combinação álcool e banho de mar.

Estrutura

A Salvamar dispõe de 270 agentes, distribuídos em 35 postos, ao longo de 28 quilômetros de orla, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). Outros quatro postos móveis atuam diariamente e servem também a eventos do município. Os profissionais têm a missão de proteger e orientar banhistas e demais frequentadores.

A estrutura de atuação é composta por moto aquática, pranchões, pés-de-pato, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes. Os salva-vidas também realizam medidas preventivas, educacionais, de orientação e de salvamento em ambientes aquáticos, evitando afogamentos e preservando a vida de quem estiver em perigo.

Contatos

Em caso de emergência, além do contato direto com os profissionais nas praias, o serviço pode ser acionado através do número (71) 3202-4970. Já nas demais praias fora do trecho Jardim de Alah-Ipitanga, o contato deverá ser feito com o Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.