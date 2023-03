Sancionada lei que dá o nome de Moraes Moreira a rua em Castelo Branco

Foi sancionada a lei 9.661/2023, de autoria do então vereador e presidente da Câmara Municipal de Salvador Geraldo Júnior (MDB), hoje vice-governador, que dá o nome do cantor Moraes Moreira a uma rua localizada no bairro de Castelo Branco.

A Lei, aprovada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), dá a uma rua da capital o nome do cantor baiano, natural de Ituaçu, interior da Bahia, que faleceu em abril de 2020. O saudoso Moraes foi o primeiro cantor de trio elétrico do Brasil e deixou um legado artístico invejável.

"Moraes não é só um cantor, compositor e músico de excelência. Ele é um ícone que transcende qualquer tempo, qualquer época, qualquer sonoridade. Ele rompe as barreiras etárias e de gêneros musicais e se faz presente nas trilhas sonoras de todos os públicos, dos mais jovens aos mais experientes. Para mim, homenagear Moraes Moreira não era uma questão de possibilidade, era uma questão de dever com os soteropolitanos, com os baianos", afirmou Geraldo.

No total, o artista lançou mais de 60 discos entre a carreira solo, Novos Baianos e Trio Elétrico Dodô e Osmar, além da parceria com o guitarrista Pepeu Gomes.

Moraes Moreira também foi homenageado pelo governo da Bahia durante o Carnaval de 2023 que, após decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT), teve coordenação de Geraldo Júnior.

"Essa homenagem do Governo da Bahia a Moraes Moreira no Carnaval era natural. Um artista do quilate de Moraes, que levava o nome da Bahia para o Brasil e o mundo, teve, tem e sempre terá um lugar no coração e na memória dos Baianos. Eu me lembro, lá atrás, ainda na juventude, da presença de Moraes em minha formação cultural. Ele foi fazer a festa lá no céu e deixou aqui na terra um legado que temos que reverenciar", completou o vice-governador.