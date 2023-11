Santander vence licitação para emprestar R$ 300 milhões à Prefeitura | A TARDE

O Banco Santander venceu a licitação para emprestar R$ 300 milhões para Prefeitura de Salvador. De acordo com a Sefaz, a contratação do empréstimo visa disponibilizar recursos para antecipar projetos de infraestrutura da cidade, como de mobilidade urbana, saneamento básico, habitação, pavimentação, além de equipamentos culturais e esportivos, como a Arena Multiuso, na orla da Boca do Rio, que será totalmente climatizada e terá a capacidade para cerca de 16 mil pessoas.

Giovanna Victer, titular da Fazenda municipal, celebrou a conclusão da operação. A secretária relembrou, ainda, que em 2023, pelo sexto ano consecutivo, Salvador foi apontada como boa pagadora no índice de Capacidade de Pagamento (Capag), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

"A concessão do empréstimo, por parte de uma instituição sólida e com forte governança como o Santander, só foi possível devido à credibilidade da Prefeitura de Salvador na gestão financeira. É mais uma demonstração que a cidade vive boa saúde das finanças públicas", disse.

Ainda de acordo com a secretaria, a proposta escolhida foi a que apresentou as melhores condições de pagamento. A contratação do empréstimo obedece os termos da autorização legislativa específica, na forma prevista na Lei Municipal nº 9.737, de 23 de agosto de 2023.

Ao todo, cinco instituições financeiras participaram da sessão, realizada na última quarta-feira, 18, na sede da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).