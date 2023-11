Seagri anuncia suspensão da 33ª edição da Fenagro | A TARDE

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) emitiu comunicado, nesta terça-feira, 24, sobre a não realização da 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), neste ano. O comunicado esclareceu que problemas estruturais no Parque de Exposições, de Salvador, influenciaram na decisão.

"Devido a questões administrativas, estruturais do Parque de Exposições e por falta de tempo hábil para superar entraves burocráticos que se apresentaram no decorrer de 2023, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) comunica que não realizará a 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro).", diz a nota.

O comunicado reforçar que " as tratativas para, no próximo ano, entregar uma edição da Fenagro à altura da tradição do evento".