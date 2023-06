Seap apreende material arremessado em Colônia Penal em Salvador

Uma operação foi realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), através do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), na tarde deste domingo, 5, na Colônia Penal Lafayete Coutinho (CPLC), após uma denúncia dos policiais penais de que arremessos estariam sendo realizados na unidade naquele momento. Imediatamente o GEOP foi acionado e entrou em operação de revista geral no pavilhão A, onde foi apreendido todo o material lançado para o interior da CPLC.

Segundo a SEAP, a pasta abriu uma sindicância para apurar as responsabilidades pelo policiamento da guarita e fiscalização do perímetro no entorno da unidade durante o horário em que os arremessos foram realizados. O interno, que teria recepcionado os materiais ilícitos, foi autuado em flagrante.

No total, contando com os arremessos da tarde e o que foi encontrado no interior das celas, foram apreendidos: 34 aparelhos celulares, 15 carregadores de celular, drogas, bebida alcoólica, uma balança de precisão, uma faca, um caderno com anotações diversas e produtos do gênero alimentício.