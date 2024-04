Sebrae lança nova edição da disputa Desafio Liga Jovem; veja premiação | A TARDE

Foi lançada ontem, oficialmente, a 2ª Edição do Desafio Liga Jovem, competição nacional criada pelo Sebrae com foco na área de educação que visa capacitar estudantes – do 8º ano do fundamental até o ensino técnico e superior – como criadores de soluções para os desafios da sociedade. Com uma expectativa de que 20 mil estudantes baianos participem da competição, as inscrições vão até o dia 7 de junho e podem ser feitas no site www.desafioligajovem.com.br.

Podem se inscrever grupos de 2 a 5 estudantes, com um professor como orientador do projeto. A competição tem como objetivo promover a transformação em suas realidades a partir da inovação e do desenvolvimento de competências empreendedoras, causando assim um impacto positivo na comunidade. E visando a equidade entre os participantes, a competição na Bahia destinará dois terços das vagas na etapa inicial para a escola pública e acréscimo de 15% nas notas nas etapas estaduais e regionais. Além disso, em caso de empates, o primeiro critério de desempate é ser de escola pública.

“Uma das grandes novidades dessa edição, além da abertura da categoria de alunos do 8º e 9º do fundamental, está nas premiações, que agora serão entregues aos vencedores de todas as etapas: estadual, regional e nacional”, conta o gestor estadual do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae Bahia, José Soares. Os prêmios, que vão desde vale-compras de R$ 500 e smartphones, até notebooks e viagem internacional com tudo pago, serão entregues aos alunos da equipe vencedora, assim como ao professor ou professora que os orienta.

“E para além desses prêmios, o mais importante é o estímulo dado a esses estudantes, favorecendo o desenvolvimento do empreendedorismo deles, o trabalho em equipe, a criatividade e inúmeras outras competências que eles levarão para toda a vida”, afirma José Moraes. Na primeira edição da competição 5 mil alunos da Bahia se inscreveram, já em 2024, com apenas três semanas de inscrições abertas, mais de 11 mil alunos já estão inscritos. “Nossa expectativa é ter 20 mil inscritos, mas com esse número que já alcançamos, acredito que essa expectativa será superada bem antes do prazo”, comemora o gestor.

Alcançando o terceiro lugar na categoria estadual no Desafio Liga Jovem de 2023, Max Moraes, aluno de Gestão de Recursos Humanos da Unifacs, fez parte do projeto intitulado Jogar para Refletir e Incluir (Oficina de jogos para diversidade e Inclusão), onde jogos sobre diversidade destinados ao mundo corporativo foi criado. “Estamos acostumados a aulas com slides, mas com esse projeto fomos desafiados a pensar sobre a diversidade no mundo corporativo, mas também sobre o nosso papel na sociedade e o quanto nós podemos fazer por ela”, explica ele.

Max e sua equipe criaram o Mais Black, um jogo de roleta que tem como objetivo fazer o gestor de uma empresa questionar a diversidade de suas equipes. Professora que orientou e comandou o projeto, Juliana Castro sorri só de lembrar do empenho dos alunos em fazer o trabalho. “Foi realmente mágico, porque eles começaram a perceber que a gente conseguia falar sobre coisas importantes dentro do contexto organizacional a partir de uma prática brincante. E após o prêmio, eles perceberam que o que desenvolviam era real e não algo só para ganhar nota. E que, além disso, poderia realmente trazer transformações para o ambiente corporativo”, explica a professora.

Palestras

Outra grande novidade dessa segunda edição do Desafio Liga Jovem é em como o conhecimento sobre o que é a competição vai chegar até esses estudantes. Na primeira edição, conta Paula Vecchi, analista de projetos do Ideias de Futuro – empresa parceira do Sebrae que é responsável pela divulgação da competição –, a divulgação também foi intensa, mas aconteceu principalmente online, nos parceiros e através de gestores do Sebrae. Dessa vez, no entanto, foi decidido que essa divulgação seria in loco, com representantes do Ideias de Futuro indo nas escolas palestrar sobre a competição.

Eles perceberam, aponta Paula, que era importante se fazer presente nos estados. “Na primeira edição todo o esforço foi feito, mas a gente sabe que há uma diferença quando deslocamos a equipe para dentro da escola, que é o ambiente deles. E falando informalmente! Não é uma palestra chata, a gente não quer que eles durmam ou se sintam pressionados a fazer isso, então tentamos falar com uma linguagem mais jovem, e por isso até montamos equipes jovens para fazer essas palestras. E o alto número de inscrições já mostra o quanto isso está dando certo”, garante a analista.