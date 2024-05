SEC inicia contratação de mais de 900 professores da Educação Especial | A TARDE

Serão contratados 985 profissionais para a Educação Especial, em funções como cuidador educacional, intérprete de Libras, instrutor de Libras, brailista e técnico de Atendimento Educacional Especializado (AEE), que atuam com estudantes da rede estadual de ensino com necessidades de atendimento especial. A autorização do governador Jerônimo Rodrigues foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira, 9.

Os contratos terão prazo de seis meses, podendo ser prorrogados por igual período, com carga horária de 20 horas semanais. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 500 profissionais na função de cuidador educacional, 35 na de Libras, 50 atuando como intérprete de Libras, 50 na função brailista e 350 na de técnico de AEE.

Em 2024, houve um crescimento da demanda pela educação inclusiva, com ampliação em 46% o número de alunos PcD nas escolas estaduais.

