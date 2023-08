Secis entrega mais 100 kits aos contemplados do projeto Horta em Casa

A Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis) iniciou, na quinta-feira, 17, a entrega dos kits da 4ª fase do Projeto Horta em Casa em 2023. Até esta sexta-feira,18, os 100 contemplados recebem nas respectivas residências material contendo jardineira, quatro mudas de hortaliças, um pacote de sementes, oito quilos de terra vegetal adubada, dois quilos de argila expandida, manta de bidim, além de ferramentas como pás e borrifadores que irão auxiliar no plantio das espécies.

Após receber as mudas, os contemplados passarão por uma capacitação on-line. Na ocasião, serão apresentadas instruções sobre como efetuar o plantio de forma correta, além de regas e outros tipos de cuidados que se devem ter com as plantas.