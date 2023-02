Secretário detalha situação do Parque Tecnológico após incêndio

Os focos de incêndio em área de vegetação próximo ao Parque Tecnológico, na Avenida Paralela, foram controlados e não causaram danos para a estrutura do prédio. As informações foram dadas pelo secretário estadual de Ciência e Tecnologia, André Joazeiro, em vídeo divulgado nas redes sociais. As chamas foram vistas na noite deste sábado, 4.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada até o local e conseguiram conter as chamas, que resultaram de causas naturais, ainda segundo relato do titular da pasta do estado.

“Recebi a informação do governador [Jerônimo Rodrigues] de focos de incêndio na região. Então vim dar uma olhada na situação, o prédio [do Parque Tecnológico] está intacto. O incêndio foi em uma área distante da mata, não causando nenhum prejuízo ao estado. [...] A questão é mais ambiental”, disse o secretário.

null Reprodução / Redes sociais