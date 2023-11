Sede da Prefeitura de Salvador é evacuada após incêndio; assista | A TARDE

A sede da Prefeitura de Salvador teve que ser evacuada após um incêndio atingir o subsolo do imóvel. O órgão fica no Palácio Thomé de Souza, na Praça Municipal.

A assessoria de comunicação da prefeitura confirmou a situação e revelou que não houve feridos.

"A Prefeitura de Salvador informa que um incêndio ocorreu numa subestação da Coelba localizada na Praça Municipal. Por questões de segurança, o Palácio Thomé de Souza foi evecuado. Não houve feridos. A Coelba foi acionada para resolver a situação. O Corpo de Bombeiros está no local".

O órgão ainda salientou que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na Prefeitura e em outros prédios do poder público municipal localizados no Centro Histórico".

Veja o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais