Sede do Cadastro Único e Prefeituras-Bairro abrem neste sábado

Neste sábado, 22, a sede do Cadastro Único (Rua Miguel Calmon, 28, Comércio) e as Prefeituras-Bairro de Itapuã (Avenida Dorival Caymmi, 17) e Cidade Baixa (Avenida Porto dos Mastros, 65, Ribeira), estarão abertas para atendimento aos cidadãos que necessitam realizar inclusões e atualizações de cadastro único. A ação da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) visa facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços do CadÚnico.

Na sede da Sempre, o serviço ocorrerá no período das 7h30 às 16h30, enquanto nas Prefeituras-Bairro, das 8h às 12h. As equipes estarão disponíveis para atender em demanda espontânea (sem necessidade de agendamento prévio]) com o objetivo de proporcionar maior comodidade e acessibilidade aos usuários.

O Cadastro Único desempenha um papel fundamental na garantia de acesso aos programas sociais, possibilitando que famílias em situação de vulnerabilidade sejam assistidos pelos benefícios e serviços essenciais.