Sedur intensifica fiscalização das montagens de camarotes do Carnaval | A TARDE

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) vai intensificar a Operação Pré-Carnaval, nesta terça-feira, 16, com o objetivo de vistoriar as estruturas nos principais circuitos da festa: Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande/Castro Alves).

A ação acontecerá a partir das 7h, em frente ao Clube Espanhol, em Ondina, com a presença do diretor do órgão, Antonio Lins.

Durante a ação, os técnicos do órgão irão inspecionar a montagem das estruturas (camarotes e praticáveis) e orientar os responsáveis sobre os horários de carga e descarga de materiais e equipamentos, a não-ocupação dos espaços públicos, além da obrigatoriedade da recomposição de possíveis áreas danificadas em decorrência da montagem.



Os fiscais também alertam para a necessidade de uma série de critérios essenciais para o funcionamento das estruturas, como os equipamentos de proteção contra incêndio, se o sistema de aterramento foi efetuado de forma adequada, rota de fuga, e itens como sinalizadores, balizadores e extintores.