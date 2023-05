Sefaz Salvador amplia para 86% número de serviços oferecidos on-line

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) ampliou para 151 tipos de serviços on-line para simplificar a vida do contribuinte de Salvador e tornar o atendimento cada vez rápido e prático. Nesta semana, a pasta incluiu 18 novos serviços no Formulário de Atendimento Virtual (FAS).



Com a ampliação, a Sefaz passou a disponibilizar 86% dos 175 tipos de serviços através dos portais www.sefaz.salvador.ba.gov.br e www.fas.sefaz.salvador.ba.gov.br. Entre as novas opções estão as emissões da nota fiscal de regime especial, certidão do saldo de crédito, declarações de existência de decreto expropriatório e de imóvel não-foreiro, além da dação em pagamento (acordo entre credor e devedor) e revisões do logradouro/endereço do imóvel e da natureza de uso do imóvel (residencial/não residencial).

“O grande desafio do poder público é aproveitar as oportunidades que as ferramentas de tecnologia da informação têm disponibilizado para simplificar e redesenhar práticas, processos e serviços. Entendemos que o uso de tecnologias permite monitorar a experiência de cada usuário e, consequentemente, oferecer mais comodidade e qualidade no atendimento, melhorando a experiência do cidadão”, afirmou A secretária da Fazenda, Giovanna Victer.

A ampliação dos serviços digitais faz parte do programa Sefaz+ por Salvador. Com 16 metas e 30 projetos, o planejamento estratégico tem como principais objetivos promover a transformação digital, tornar o órgão ainda mais eficiente e melhorar a relação entre o fisco e a população, construindo alicerces para o desenvolvimento do município.

Atendimento presencial

O contribuinte também pode realizar todos os serviços presencialmente nos 17 postos espalhados pela cidade. Além da Central de Atendimento, localizada na Rua das Vassouras, 1, Centro Histórico, a secretaria disponibiliza guichês nas Prefeituras-Bairro da Barra/Pituba, Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Liberdade/São Caetano, Pau da Lima, Subúrbio e Valéria e no SAC do Empreendedor, instalado na Baixa dos Sapateiros, que funciona exclusivamente através de agendamento, na terça-feira, de 8h às 17h.

A Sefaz Salvador também conta com postos na rede SAC estadual. As unidades dos shoppings Barra e Bela Vista funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, enquanto os postos Comércio, Cajazeiras e Pituaçu atendem de segunda a sexta, das 7h às 16h. No SAC Periperi, os serviços são oferecidos das 8h às 17h, também de segunda a sexta.