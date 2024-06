Segue chuva? veja previsão do tempo para o final de semana em Salvador | A TARDE

A semana foi chuvosa durante quase todos os dias em Salvador. Já durante este final de semana, a tendência é de uma melhora e de um sol mais presente.

Nesta sexta-feira, 7, Salvador conta com céu claro a parcialmente nublado, com chances de até 20% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. O sábado será parecido, com as chances de chover subindo para 30%.

Já no domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

Conforme o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador – CEMADEC, as chuvas e ventos que atingiram a capital baiana foram devido à atuação de um cavado próximo à costa leste do Nordeste.

