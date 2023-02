Segunda feira de Carnaval de Salvador tem chuva e ventos fortes

Nesta 'Segunda-Feira de Carnaval', 20 de fevereiro, o tempo deve ser de chuva moderada em Salvador. Em alguns pontos da capital, a chuva já caiu mais forte e também houve trovoadas.

De acordo com a Defesa Civil (Codesal), o alerta é de chuvas fracas e moderadas nas próximas horas. Essa chuva é resultado da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

No bairro de Ondina, um dos principais circuitos da folia, foram registradas rajadas de vento de 37,8km/h. Já no circuito Osmar, no Campo Grande, o vento foi de 19,8 km/h.

Com a intensidade maior de chuvas, há riscos de alagamentos pontuais. Ao longo do dia, haverá redução das chuvas em decorrência de uma massa de ar quente e seca.

A temperatura mínima nesta segunda chegou a 22ºC e a máxima pode chegar a 30ºC.

Previsão para terça-feira

Para a próxima terça-feira, 21, última dia do Carnaval, a previsão é de nuvens e pancadas de chuva isoladas. Durante a noite, terá chuva em Salvador.