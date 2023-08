Segundo semestre tem redução de 19% das mortes violentas em Salvador

Salvador registrou redução de mortes violentas no início do segundo semestre de 2023. Os números envolvem crimes como homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a redução foi de 19%, considerando o período de 1º a 31 de julho.

Durante o período, a polícia contabilizou 84 ocorrências, contra 104 registradas no mesmo período de 2022. Em números absolutos, a polícia computou 20 casos a menos. Ainda segundo a SSP, no acumulado do ano, de janeiro a julho, os assassinatos recuaram 5,1% na Bahia, na comparação com 2022.

Entre janeiro e julho, a polícia baiana apreendeu pouco mais de 3 mil fuzis, carabinas, rifles, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres.

"Estamos aprofundando o trabalho de inteligência para combater a circulação de armas de fogo no nosso estado. São 37 fuzis apreendidos em sete meses, número superior a todo o ano passado", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.