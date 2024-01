Segurança da CCR Metrô quebra guia de ambulante e população se revolta | A TARDE

Uma grande confusão foi registrada, no início da manhã deste sábado, 6, na Estação do Metrô de ÁguasClaras, após a equipe de segurança da CCR Metrô Bahia, concessionária que administra a estação, tentar intervir na atuação de um vendedor ambulante.

Em imagens recebidas pela equipe do Portal A Tarde, é possível ouvir passageiros revoltados com a abordagem realizada por um dos seguranças. Passageiros alegam que o funcionário da CCR Metrô quebrou com chutes o recipiente que o vendedor utiliza para vender pastéis.





A TARDE / Leitor

Em um dos registros, é possível ver uma aglomeração de passageiros revoltados dentro da estação.





A TARDE / Leitor

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que os seguranças agiram após o vendedor desobedecer as orientações recebidas na passarela do Terminal Águas Claras. A concessionária ressalta que conforme artigo 15 inciso XXI do Decreto Estadual nº 15.197/2014, que regulamenta o Transporte, Tráfego e Segurança no metrô, é proibida a venda de produtos nas dependências das estações.

Ainda segundo a CCR Metrô Bahia, a Polícia Militar foi acionada, mas o ambulante deixou a estação sem a necessidade da atuação dos policiais.