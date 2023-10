Segurança morre após ataque a tiros em shopping na Avenida ACM | A TARDE

Um homem de 28 anos morreu após ser baleado, na noite desta quinta-feira, 5, no Shopping da Gente, que fica localizado na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), no bairro de Brotas, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), as equipes foram acionadas para averiguar a denúncia de um indivíduo atingido por disparos de arma de fogo. Ainda não tem como confirmar se a morte teria sido uma execução ou bala perdida.

Informações preliminares apontam que o homem chegou a ser socorrido por populares para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Um suspeito também teria sido baleado e está no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não há detalhes sobre o estado de saúde.

A vítima foi identificada como Philipe dos Santos Oliveira e ele atuava como segurança no estabelecimento comercial. Diligências estão sendo realizadas para identificar os autores do crime.

Imagens de câmeras de segurança do local estão sendo recolhidas e analisadas. Guias de perícia e remoção foram expedidas.