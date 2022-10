Segurança que filmou jovem no banheiro do metrô é demitido

A CCR Metrô Bahia anunciou nesta terça-feira, 18, o desligamento do segurança que filmou uma jovem no banheiro da estação Bom Juá, na noite desta segunda-feira, 17. O comunicado foi feito pelo diretor da CCR, André Costa, que também pediu desculpas à vítima Aila Brito. O caso de assédio é investigado pela Polícia Civil.

"A CCR Metrô Bahia pede desculpas à Aila Brito e toda a sociedade baiana pela ocorrência em nossas instalações na última segunda-feira. A atitude deste colaborador não representa os valores da empresa, e por isso o mesmo foi desligado por justa causa. Continuamos acompanhando e prestando todo apoio e solidariedade a nossa cliente", disse o diretor.

André Costa ainda reforçou que a concessionária "continuará trabalhando na capacitação contínua e conscientização das nossas equipes para que um evento desse nunca mais volte a ocorrer". Em nota, a CCR informou que, a partir de 25 de outubro, será iniciada uma nova campanha de combate ao assédio dentro do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, com a divulgação do canal para denúncia em casos de assédio.

Entenda o caso

A maquiadora e estudante de biomedicina Aila Silva de Brito, de 20 anos, denunciou, na noite desta segunda-feira, 17, um segurança do sistema de metrô de Salvador, administrado pelo Grupo CCR, que estava lhe filmando enquanto utilizava o banheiro feminino da estação Bom Juá. De acordo com a jovem, o vídeo continha cenas que a mostrava sem roupas.

Em seu relato, a jovem diz que foi surpreendida pelo homem, identificado pela alcunha no fardamento como "Campos", no local por volta das 21h20, já com o celular em mãos e a gravando.

Confira o pronunciamento:

