Seguranças suspeitos de agressão a casal são denunciados por tortura

Os cinco seguranças suspeitos de envolvimento nas agressões contra duas pessoas no estacionamento de um mercado em Salvador, foram denunciados à Justiça pelo crime de tortura. A informação foi confirmada ao Portal A Tarde Ministério Público da Bahia (MP-BA), que informou que a denúncia foi feita na segunda-feira, 5.

Segundo o MP-BA, mais informações da denúncia não podem ser divulgas, porque o processo corre sob sigilo.

No dia 5 de maio, imagens registram o o momento em que as vítimas foram agredidas no rosto e xingadas. Elas também foram obrigadas a falar seus nomes e os nomes de suas respectivas mães.

Em um momento do vídeo, a vítima mostra os pacotes de leite em pó que estavam dentro de uma mochila. Em 19 de maio, cerca de 10 dias após o caso, a Rede Carrefour anunciou a exigência de câmeras corporais em seguranças que atuam nas áreas externas das lojas. A medida vale para todo o Brasil e, segundo o grupo, foi tomada junto à Diretoria de Equidade Racial da empresa.