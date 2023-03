Seis integrantes da Bamor são flagrados com explosivo e drogas

Seis integrantes da Torcida Organizada Bamor foram flagrados com explosivo e entorpecentes, na tarde deste domingo, 5. A ação aconteceu durante o período do jogo entre Bahia e Vitória, na Arena Fonte Nova.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os integrantes da torcida estavam em um ônibus na rua Nilo Peçanha, que fica no bairro da Calçada, quando foram encontrados por equipes da Operação Gêmeos. A polícia informou que o grupo foi conduzido para Central de Flagrantes para ser ouvido.

Na tarde de sábado, 4, outros quatro integrantes da Bamor foram levados para a delegacia após serem flagrados com pedaços de madeira e arma de choque. Eles confessaram que iriam atacar integrantes da Imbatíveis, torcida organizada do Vitória,no bairro do Imbuí.