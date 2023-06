Profissionais da Embasa resgataram seis pessoas após um acidente de carro na manhã desta terça-feira, 6. O acidente aconteceu em um córrego na Rua Francisco Velasco, no bairro de Coutos, em Salvador. Entre as vítimas, estavam três crianças, duas mulheres e um homem, que dirigia o veículo.

“As mulheres, mães das crianças, estavam em estado de choque. Uma é a mãe do bebê e do menino e a outra é a mãe da menina. Ouvimos o barulho do acidente e rapidamente nos dirigimos para prestar socorro. Como estávamos realizando um serviço de manutenção em uma estação de bombeamento próxima, já estávamos equipados com escada, botas, capacete e outros equipamentos de proteção individual. O carro já estava afundando. Graças a Deus, conseguimos resgatar todos”, disse o fiscal de serviços da Embasa, Jairo Rodrigues.

O operador Paulo Sérgio, que participou do resgate, afirmou que ficou comovido com a situação das vítimas, que sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Valéria.

“Se envolver em uma operação como essa não tem preço. A gente fica muito comovido com essa situação, sobretudo quando envolve a vida de crianças”, destacou.

Seis pessoas são resgatadas após queda de veículo em córrego Reprodução