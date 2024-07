Seis suspeitos são presos e uma tonelada de fios furtados é apreendida

- Foto: Reprodução redes sociais

Seis homens foram presos enquanto furtavam fios no subúrbio de Salvador, no bairro de Periperi. De acordo com a Polícia Militar, além das prisões, uma tonelada de fios, avaliada em torno de R$ 10 mil, foi apreendida em um caminhão.

Durante a ação, que aconteceu na madrugada deste sábado, 6, ainda foram encontrados seis aparelhos celulares de marcas variadas, duas serras e um pé de cabra.

Os suspeitos têm idades entre 26 e 44 anos, e foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Periperi.



A Polícia Civil informou, por meio de nota, que os suspeitos foram flagrados pela PM furtando cabos de internet. Na ocorrência consta que o grupo estava arrancando os fios debaixo do solo e colocando em um caminhão.

Cinco dos homens responderão pelo crime de furto qualificado e um por furto simples, informou a PC.