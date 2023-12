Selfies serão exibidas em prédios do Centro Histórico | A TARDE

A iluminação natalina com projeções mapeadas transformará as noites no Centro Histórico da capital baiana, dentro da programação do Natal Salvador, a partir desta quarta-feira, 6, até o dia 6 de janeiro, das 17h às 22h.

De acordo com informações da prefeitura, a proposta é que o público possa interagir com as fachadas dos edifícios. E, ao postar uma selfie no Instagram com a hashtag #NatalDeSalvador, a foto aparecerá nas janelinhas das fachadas dos prédios, capturadas por um software.

“Essas tecnologias interativas estão sendo uma tendência no mundo inteiro, com os implementos de festivais de luzes pelo mundo. Várias cidades têm investido nessas atividades. Essa parte tecnológica para o público é muito legal. É nesse sentido que a gente une arte e tecnologia, para gerar uma experiência mais completa para o público", destacou Zé Enrique Iglesias, co-realizador do SSA Mapping.