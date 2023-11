Sem salários, funcionários denunciam terceirizada da Transalvador | A TARDE

Um grupo de colaboradores denuncia as empresas 'Martins e Neri' e a 'SL2', que formam o 'Grupo Recursos', de cometer inúmeras irregularidades no que diz respeito às obrigações trabalhistas.

De acordo com a denúncia, a 'Martins e Neri' participa das licitações e a 'SL2' contrata os funcionários para que trabalhem nos projetos. Ainda de acordo com a denúncia, a 'Martins e Neri' teria vencido a licitação para criar os sistemas utilizados pela Transalvador, órgão responsável pela gestão do trânsito e transporte da capital baiana.

De acordo com um colaborador que não quis ser identificado, o não pagamento dos salários dos funcionários tem sido algo pontual, bem como a ausência de depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

"Isso tem gerado enorme desconforto e instabilidade financeira para nós trabalhadores, o que compromete a nossa qualidade de vida e bem-estar", disse um colaborador que não quis se identificar.

Neste mês de novembro, os funcionários da empresa receberam apenas o valor referente ao transporte. Ainda de acordo com a denúncia, o Grupo Recursos mantém um contrato de R$ 900 mil reais com a Transalvador.

"Diante desse valor que a empresa recebe, é inaceitável que os funcionários estejam passando por dificuldades financeiras devido à má administração e descumprimento das obrigações da empresa", finalizou o colaborador.

Procurada pela reportagem, a empresa informou que não presta quaisquer serviço à Transalvador, e que os pagamentos pendentes seriam sanados nesta quarta-feira, 22. Até o momento do fechamento da reportagem, os pagamentos não tinham sido feitos. A Transalvador também não se pronunciou sobre o fato.