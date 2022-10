Semana deve ser de chuva em Salvador; confira previsão

A atuação de ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico e o avanço de uma frente fria vinda da região sul do Brasil aumentam as chances de chuvas sobre a Salvador durante toda esta semana.

Segundo o informativo meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira, 31, e terça-feira, 1º, é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia.

Na quarta-feira, 2, feriado do dia de Finados, o boletim aponta céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia.

Já entre quinta-feira, 3, e domingo, 6, a previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por rajadas de vento. De acordo com a Codesal, a condição aumenta os riscos de alagamento e deslizamento de terra.

Durante a semana, as temperaturas devem variar entre 23°C (mínima) e 30°C (máxima).