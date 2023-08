Semana do Bebê movimenta Salvador a partir desta quinta

Com o tema “Proteger e estimular a amamentação é um direito de todos”, a 10ª Semana do Bebê de Salvador começa nesta quinta-feira, 24, e segue até o próximo dia 30 de agosto. A abertura do evento acontece no Centro de Cultura da Câmara dos Vereadores, na Praça Municipal, às 14h.

Esta edição tem relação com o “Agosto Dourado”, mês em alusão à importância da amamentação. A iniciativa é uma estratégia de mobilização social em prol da primeira infância.

A programação da semana envolve profissionais das diversas áreas, famílias e crianças, em atividades presenciais e online. De acordo com a titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo, a semana visa discutir e estudar práticas referentes ao cuidado, promoção, prevenção e assistência à criança. Isso porque os primeiros seis anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento da criança.

As atividades online serão transmitidas pelo canal da Semana do Bebê Salvador no YouTube. A Semana do Bebê começou a ser desenvolvida em 2000, no município de Canela (RS), liderada pelo psiquiatra infantil Salvador Celia.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e outras organizações.

A iniciativa também tem a participação das secretarias municipais de Educação (Smed), Saúde (SMS), Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Núcleo Especial de Apoio à Primeira Infância (Neapi) e de outras organizações da sociedade civil que atuam na capital baiana.

Em 2010, a experiência foi sistematizada e apresentada na publicação do Unicef. Desde então, a Semana do Bebê passou a ser desenvolvida em outras regiões do Brasil e também está presente en outros países.

Confira a programação completa:

- Abertura – Vídeo Banco de Leite Humano

- Painel 1: Mediadora - Francisca Maria Andrade - “Proteger e estimular a amamentação é uma responsabilidade de todos!”

- Mesa 1 – Amamentação – Palestrante: Valderez Machado de Aragão – “As estratégias para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno?”

- Mesa 2 – Banco de Leite – Palestrante: Alena Maria Barreto – “O você precisa saber sobre Banco de Leite Humano”

- Painel 2 – Mediadora - Mediadora - Dinsjani Pereira – “Por uma Primeira Infância Antirracista”

- Mesa 3 – Racismo na Infância - Oilda Rejane Silva Ferreira – “A importância de trabalhar questões étnico-raciais na Primeira Infância”

- Apresentação Cultural

- Momento Integração – Fotos, lanche e diálogos

- Encerramento