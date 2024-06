Semana Estadual de Conciliação: Ônibus itinerante estará em Salvador | A TARDE

A Semana Estadual de Conciliação será promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia entre os dias 10 a 14 de junho. Divórcio, pensão alimentícia, guarda, reconhecimento espontâneo de paternidade, renegociação de dívidas e questões de vizinhança são exemplos de conflitos que poderão ser resolvidos por meio da conciliação e homologados por um Juiz ao longo do evento. Essa iniciativa visa descongestionar o Judiciário; reduzir os custos processuais; e promover a cultura do diálogo e da conciliação entre os cidadãos.

Durante a realização da Semana, o TJBA estará com o ônibus CEJUSC Itinerante no estacionamento do Dique do Tororó (em frente à Arena Fonte Nova), das 9h às 17h, para a realização das audiências de conciliação e realizando exames de investigação de paternidade.

O evento é realizado por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), em parceria com a Coordenação dos Juizados Especiais (Coje). A Desembargadora Marielza Brandão, Supervisora do Nupemec, estará disponível para entrevistas na segunda-feira (10/6), das 9h às 10h e no turno vespertino. Profissionais de imprensa interessados podem entrar em contato com a servidora Eliúde Rosa pelo telefone (71) 98737-0416 para agendamento.

A cerimônia de abertura da Semana Estadual de Conciliação começa às 11h, no Auditório do Prédio Anexo II do Tribunal de Justiça da Bahia, no CAB, e contará com uma Roda de Conversa acerca da importância da aplicação de métodos autocompositivos na resolução de conflitos. A Desembargadora Presidente Cynthia Maria Pina Resende estará presente, assim como a Desembargadora Marielza Brandão e o Coordenador dos Juizados Especiais, Desembargador Paulo Chenaud.

Publicações relacionadas