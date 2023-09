Seminário Imobiliário reúne autoridades municipais e estaduais

O Seminário Imobiliário, promovido pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (CRECI-BA), acontece nesta sexta-feira, 1º, no Centro de Eventos do SENAI CIMATEC, que fica no bairro de Piatã, em Salvador. Com o tema “Construindo o Futuro: Tecnológico, Inovador, Disruptivo”, o evento reúne uma série de especialistas nas áreas de comunicação digital e mercado da capital baiana e de outras regiões do país.

Diversos painéis vão reunir especialistas da Bahia e de fora do estado para discutirem temas relacionados ao mercado imobiliário e de corretagem de imóveis, com foco, principalmente, em atualizações e novidades sobre a área.

Na quinta-feira, 31, um coquetel marcou a abertura oficial do evento, reunindo autoridades estaduais e municipais e representantes do setor.

Estiveram presentes no evento, além do do presidente do CRECI-BA, Nilson Araújo, e do presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), João Teodoro, o vice governador da Bahia, Geraldo Júnior, representando o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; a secretária Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda, Mila Paes (representando o prefeito de Salvador, Bruno Reis); o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos; o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia, Alexandre Landim; o presidente do Sindicato da Habitação (SECOVI) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, Kelsor Fernandes; e o representante da ADEMI, Marcos Nogueira Vieira Lima.