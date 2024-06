Seminário promove reflexões a educação na luta contra o preconceito

Evento será das 09h30 às 12h30 - Foto: Divulgação

Para contribuir com o enfrentamento da LGBTIfobia, o Instituto Yduqs promoverá, no próximo dia 25, mais uma edição do seminário 'Lugar de Fala'. Com o tema “O Poder da Educação na Luta contra a LGBTIfobia!”, o encontro tem como objetivo promover debates e reflexões, destacando experiências e estratégias de inclusão e acolhimento.

Gratuita e aberta ao público, a iniciativa celebra o mês de orgulho LGBTQIAP+ e será transmitida ao vivo das 09h30 às 12h30 pelo canal do Instituto Yduqs no YouTube.

“A educação é a principal ferramenta para que o preconceito não tenha protagonismo em nossa sociedade, e para construir um futuro mais igualitário e inclusivo para todos. Encontros como o Seminário Lugar de Fala são essenciais para promover uma sociedade onde todas as pessoas são valorizadas, independentemente de sua orientação sexual, identidade ou expressão de gênero”, afirma Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs.

Realizado pelo Instituto Yduqs em parceria com as instituições de ensino superior do Ibmec, da Wyden, da Estácio e das unidades que compõem o Instituto de Educação Médica – IDOMED, o evento conta com estudiosos, como Saulo Amorim, presidente da associação de adoção por pessoas LGBTQIAP+, Karem Faustino, advogada da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas – Abrafh, e Samuel Gomes, CEO Guardei no Armário.

Com uma ampla programação, que promete inspirar e sensibilizar a sociedade sobre a aceitação e respeito às diferenças, a iniciativa busca promover o entendimento sobre a vivência LGBTQIAP+.

Composto por uma Ted Talk, uma mesa de debates e uma Masterclass, o seminário pretende gerar empatia para com a comunidade, valorizar a diversidade de arranjos familiares e informar acerca dos diversos métodos educacionais inclusivos, abordando o papel da educação na promoção da inclusão e combate à LGBTIfobia.

O cenário geral de violência aponta que pouca coisa mudou em relação a medidas efetivas de enfrentamento da LGBTIfobia. O Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+ (que desde 2021, é constituído pela cooperação entre três organizações da sociedade civil: a Acontece Arte e Política LGBTI+, ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais e a ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos) publicou o Dossiê de LGBTIfobia Letal, denunciando que em 2023 ocorreram 230 mortes LGBT de forma violenta no país. Dessas mortes 184 foram assassinatos, 18 suicídios e 28 outras causas.

A 5ª edição do Seminário Lugar de Fala “O Poder da Educação na Luta contra a LGBTIfobia!”, está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 16 da Organização das Nações Unidas (ONU), que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantindo acesso à justiça e construções institucionais responsáveis.

Serviço:

Data: 25 de junho

Horário: das 09h30 às 12h30

Local: online e ao vivo no canal do Instituto Yduqs no YouTube

09:30 - Abertura Abraçando a Diversidade

10:00 - TED Talk: "Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim: respeitem-me!"

10:30 - Mesa de Debates: "Temos Família e Orgulho"

11:30 - Masterclass: “O Poder da Educação na Luta contra a LGBTIfobia"

12:30 - Encerramento