Semob afasta rumor de protesto e garante frota de ônibus em circulação

A greve dos rodoviários programada para esta quinta-feira, 25, foi suspensa. A categoria aceitou em assembleia o reajuste salarial de 4,2%. A votação não foi unânime. Segundo Hélio Ferreira, diretor do Sindicato dos Rodovários, "uma minoria não aceitou, mas a maioria venceu".

Só faltou convencer. A apreensão da população de suspensão das atividades foi alimentada por um protesto à revelia do sindicato ontem na Estação da Lapa, que teve como protagonistas alguns dos ex-funcionários da antiga Concessionária Litoral Norte (CSN). Foi necessário a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) se pronunciar logo nas primeiras horas de hoje para reafirmar a circulação dos coletivos.

Diz a nota: "Os ônibus coletivos da frota convencional e do BRT irão circular normalmente. A Prefeitura de Salvador participou ativamente de todo o processo e realizou reuniões entre o Sindicato dos Rodoviários e as concessionárias, fazendo a mediação desde o início em busca de um acordo entre as partes para que a população não fosse prejudicada com uma possível interrupção do sistema".

A proposta inicial dos rodoviários era de reajusta de 5% efetivo e mais 5% de acordo com a inflação. Os empresários, no entanto, haviam oferecido apenas 1,98%. A proposta de 4,2% foi apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. O acordo entre as partes evitou não só a greve, como o julgamento do dissídio coletivo que já havia sido agendado para esta sexta-feira, 26.