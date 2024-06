Semob desvia linhas de São Marcos após ônibus ser incendiado | A TARDE

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) anunciou, neste sábado, 1º, uma alteração temporária nos trajetos realizados por nove linhas de ônibus em Salvador. A mudança ocorreu após um veículo do transporte público da cidade ter sido incendiado na noite desta sexta-feira, 31.

De acordo com informações da Semob, por volta das 21h, homens invadiram um ônibus da linha “1308 - Castelo Branco x Iguatemi (via São Rafael)” no bairro de São Marcos e atearam fogo no veículo. Apesar de não ter havido vítimas na ação, a gestão municipal decidiu fazer alterações temporárias no transporte da região.

Com isso, as nove linhas de ônibus que normalmente passam por São Marcos estão sendo desviadas pela Via Regional e pelos bairros de Castelo Branco e Pau da Lima. A mudança não tem prazo de duração e a situação está sendo monitorada por equipes da Semob.

Confira abaixo as nove linhas que sofreram alteração em seu trajeto:

1334 - Lapa x Sete de Abril

1386 - Nova Brasília / Jd. Nova Esperança / Sete de Abril x Barra

1320 - Nordeste x Pau da Lima

0310 - Barroquinha x Aeroporto (via São Rafael)

0203 - Ribeira x Terminal Pituaçu

1363 - Pau da Lima x Costa Azul

1309 - Rodoviária x Colina Azul

1308 - Castelo Branco x Iguatemi (via São Rafael)

1397 - Estação Pirajá x Canabrava

