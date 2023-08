Semob monta operação especial durante a paralisação dos ônibus na RMS

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), preparou uma operação de transporte emergencial durante a paralisação dos ônibus de cidades metropolitanas que circulam pela capital baiana. A paralisação acontece nesta segunda-feira, 24.

De acordo com a Semob, ao todo, sete linhas do sistema municipal foram reforçadas para garantir o deslocamento dos usuários durante a interrupção do serviço metropolitano. Além disso, agentes e prepostos das concessionárias estão em locais estratégicos para orientar os usuários sobre a operação. todo, 42 ônibus foram remanejados para atender a operação.

As linhas foram escolhidas por dar acesso às regiões que têm atendimento das linhas operadas pelos metropolitanos, como a orla e a região central da cidade. As linhas de ônibus reforçadas nesta segunda-feira são:

0125 - Barroquinha x Pq. São Cristóvão

0310 - Barroquinha x Aeroporto

1001 - Aeroporto x Praça da Sé

1035 - Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi)

1007 - Lapa x Jd. Das Margarida

1625 - Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras)

1653 - Paripe x Aeroporto (via Pau da Lima)

Paralisação

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana (Sindmetro) anunciou nas redes sociais, que fará uma greve do transporte público.

Mais de quinze municípios terão o sistema de transporte público afetado: Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Dias D'Ávila, Mata de São João, Praia do Forte, Porto de Sauípe, Subaúma, Conde, Imbassaí, Rio Real e Arembepe.

O Sindmetro afirma ainda que a CCR Metrô, concessionária que administra o sistema metroviário de Salvador, foi favorecida durante a definição dos valores dos repasses feito pelo Governo do Estado em cerca de R$ 16 milhões de reais, o que representa 47% da verba total recebida.