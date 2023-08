Rodoviários Metropolitanos anunciam paralisação

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana (Sindmetro) anunciou nas redes sociais, que fará uma greve do transporte público na próxima segunda-feira, 24.

A entidade afirma que há mais de um ano tem "negociado com as empresas do setor e com o Governo do Estado a solução para a quitação das rescisões contratuais de cerca de 530 trabalhadores dispensados pelas empresas BTM, VSA e Linha Verde, as quais encerraram suas atividades em razão dos efeitos da pandemia".

Mais de quinze municípios terão o sistema de transporte público afetado: Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Dias D'Ávila, Mata de São João, Praia do Forte, Porto de Sauípe, Subaúma, Conde, Imbassaí, Rio Real e Arembepe.

O Sindmetro afirma ainda que a CCR Metrô, concessionária que administra o sistema metroviário de Salvador, foi favorecida durante a definição dos valores dos repasses feito pelo Governo do Estado em cerca de R$ 16 milhões de reais, o que representa 47% da verba total recebida.