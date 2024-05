Semob passa a oferecer atendimento on-line através do Salvador Digital | A TARDE

A Secretaria de Mobilidade (Semob), através da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae), passa a integrar nesta segunda-feira, 29, a plataforma Salvador Digital, oferecendo serviços on-line com o objetivo de otimizar o atendimento aos autorizatários. Agora, é possível emitir documentos e agendar serviços pelo novo sistema.



O acesso pode ser feito por qualquer celular, computador ou tablet, através do site e de forma gratuita, sendo necessário apenas ter cadastro na plataforma gov.br. Com a medida, o antigo portal Hora Marcada Mobilidade foi desativado e os autorizatários devem utilizar a nova ferramenta para agendar serviços presenciais.

Os usuários poderão solicitar e receber os seguintes documentos sem precisar se locomover: Certidão do Sistema de Táxi e Transportes Especiais, Declaração para isenção de IPI e ICMS, Inscrição de Condutor Auxiliar – Táxi e Escolar, Renovação de Cartão de Identificação do Autorizatário e Condutor Auxiliar – Táxi, Escolar e Mototáxi e Baixa do Condutor Auxiliar.

Os autorizatários ainda podem solicitar, através do Salvador Digital, as seguintes solicitações: Transferência (Táxi e Escolar), Ingresso (Escolar e Turismo), Emplacamento Particular (baixa do veículo no sistema), Substituição de Veículo, Inclusão de mais um veículo no Transporte Escolar e Inspeção de Veículo (vistoria). Em caso de dúvidas os usuários podem entrar em contato com a Cotae através do telefone (71) 3202-9255, ou procurar atendimento presencial. Os demais serviços continuam sendo ofertados de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.