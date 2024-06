Sepromi presta apoio a Mãe Iara após acusação de racismo | A TARDE

A Rede de Combate ao Racismo à Intolerância Religiosa foi acionada, através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), para tratar sobre o suposto caso de racismo sofrido, na última sexta-feira, 24, pela ialoxirá Mãe Iara D'Oxum, no Salão Master, localizado no Shopping Salvador Norte, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

De acordo com a Sepromi, a líder religiosa será atendida pela Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação (Coerci), da Polícia Civil, nesta segunda, 27.

Em seguida, na terça, 28, Mãe Iara será atendida, às 14h, pelo Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, equipamento da Sepromi, que realizará os encaminhamentos necessários e acompanhará o caso.

A Sepromi informou, em nota, que já realizou contato via telefone com Mãe Iara e que está à disposição para atender a líder religiosa.

Entenda

A Ialoxirá Mãe Iara D'Oxum alega que a funcionária do Salão Master recusou a atendê-la por ela ser do candomblé e estar vestida de branco, na sexta-feira, 24. Em nota, o estabelecimento negou as acusações.



