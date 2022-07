Sequestrador e assaltante foragidos da Justiça são presos em Salvador

Um sequestrador e um assaltante foram presos nesta quinta-feira, 7, em Salvador após alertas do sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com a pasta, pouco depois das 20h, uma câmera gerou um alerta para as equipes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Após checar que se tratava de um foragido pela prática de extorsão mediante sequestro, guarnições da Polícia Militar foram acionadas.

Ao ser abordado, o homem confirmou ser o procurado e acabou conduzido para a Polinter (Serviço de Polícia Interestadual), localizado no bairro da Piedade. Na unidade da Polícia Civil, foi promovida a identificação humana e cumprida a ordem judicial.

No meemo dia, durante a tarde, um homem com mandado expedido pela prática de roubos também foi flagrado pelo Reconhecimento Facial da SSP na capital. Com mais de 90% de semelhança, a ferramenta tecnológica gerou um alerta e uma equipe do Cicom acionou a viatura da PM mais próxima do suspeito.

O homem foi abordado e, após a checagem de documentos, terminou conduzido para a Polinter, onde o mandado foi cumprido. Com os dois casos, o Reconhecimento Facial alcançou a marca de 309 foragidos da Justiça capturados.