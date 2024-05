Serpente de 25 kg é resgatada pelo Gepa em Salvador | A TARDE

Uma jiboia foi resgatada na noite desta quarta-feira, 1º, no bairro de Santa Teresa, em Salvador. O regaste foi realizado pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Civil Municipal (GCM).

A serpente possui aproximadamente 2,5 metros de comprimento e cerca de 25 kg. Ela foi levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hídricos (Inema).

De acordo com a GCM, a pessoa que flagrar qualquer animal silvestre fora do habitat deve entrar em contato através do telefone (71) 3202-5312.

Também na quarta, um jacaré foi resgatado pela Guarda na faixa de areia da praia da Pituba, orla de Salvador.