Sessões de julgamento do TRE Bahia agora tem intérprete de Libras

Primeira sessão aconteceu na segunda - Foto: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) promoveu pela primeira vez na segunda-feira, 17, uma sessão de julgamento com tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) na modalidade simultânea.

A partir de agora, todos eventos do Tribunal terão a ferramenta de acessibilidade, que ainda inclui legenda para surdos e ensurdecidos. Além disso, também terá audiodescrição nas publicações institucionais do órgão.

A iniciativa é fruto da Resolução nº 401/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os órgãos do Poder Judiciário na implementação de recursos que promovem acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência.