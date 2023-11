Sete detentos escapam da Penitenciária Lemos Brito | A TARDE

Sete detentos conseguiram escapar da Penitenciária Lemos Brito, que fica no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. A fuga aconteceu no início da tarde deste sábado, 21.

Leia mais: Sete detentos escapam da Penitenciária Lemos Brito

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, os detentos estavam no momento do banho de sol, no Módulo 5, e aproveitaram uma 'lacuna' no sistema de segurança do presídio para escapar por um buraco que tem saída para as proximidades da Avenida Gal Costa.



O presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB), Reivon Pimentel, está no local e confirmou a fuga dos detentos. "A fuga se deu entre as guaritas. Nossos policiais penais perceberam um barulho estranho e, de imediato, informaram ao pessoal da 1ª CIA, que fica em frente ao módulo e solicitaram reforço da segurança perimetral".

Segundo ele, a situação está controlada e uma revista geral está sendo realizada para a prevenção de novas ocorrências. O secretário de Estado da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), José Antonio Maia Gonçalves, também está no local. O órgão informou que está apurando o caso.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que atua junto com a Seap para localizar os detentos. Conforme a pasta, “ações de inteligência são realizadas por equipes das polícias Militar, Civil e Penal para recapturar os criminosos. Equipes do Batalhão de Guardas, da Rondesp Central e do Grupamento Aéreo (Graer) realizam varreduras no perímetro do Complexo”.

Informações sobre os detentos podem ser enviadas através dos telefones 181 (Disque Denúncia) e 190 (Centro Integrado de Comunicações).

Fugitivos fizeram um buraco para escapar | Foto: Reprodução