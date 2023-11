Shopping anuncia show inclusivo de Natal para pessoas autistas | A TARDE

Com o tema “Deixe o Amor contagiar você”, o Shopping Bela Vista vai inaugurar sua decoração natalina neste domingo, 29, às 18h, na Praça Central (piso L1), com o espetáculo “A Estação Encantada”. O centro de compras é o primeiro a fazer uma ornamentação inspirada no Natal.

No entanto, com a ideia de oferecer uma experiência inclusiva, o Bela Vista vai realizar uma segunda inauguração especialmente direcionada para pessoas autistas, com síndromes e qualquer tipo de sensibilidade sensorial, no domingo, dia 12 de novembro, às 11h, na Praça Central (piso L1). O momento vai acontecer antes do empreendimento iniciar a sua abertura, para proporcionar conforto e acolhimento a todos os espectadores.

No show acessível, que também será gratuito e aberto ao público (através de inscrição no site do Bela Vista), o Shopping irá adaptar a apresentação com sons reduzidos, luzes e efeitos atenuados, para oferecer um ambiente amigável, acessível e receptivo às pessoas que possam se sentir desconfortáveis ou sobrecarregadas em apresentações convencionais.

“A sessão inclusiva do nosso espetáculo de Natal representa um importante passo em direção à inclusão e diversidade no mundo do entretenimento que já é praticada no Bela. É uma oportunidade para que pessoas autistas, com síndromes e com sensibilidade sensorial desfrutem de uma experiência cultural rica, que pode ser compartilhada com suas famílias e amigos”, conta a Gerente de Marketing do Bela Vista, Juliana Brandão.

No espetáculo de chegada do Bom Velhinho, o público poderá usufruir do Trenzinho Encantado, que percorre toda a decoração oferecendo uma vista privilegiada do cenário. A atração tem capacidade para até 12 crianças e 2 adultos por volta e custa R$ 10 (1 ingresso) e R$ 15 (2 ingressos). As crianças com deficiência poderão pagar o valor da metade do ingresso.

O Papai Noel vai receber a criançada a partir de 30 de outubro. O trono fica localizado no piso L1 Asa Norte (próximo a loja Renner), e as visitas ocorrem todos os dias, das 14h às 20h.





Serviços Sessão típica: Espetáculo ‘A Estação Encantada’

Data: 29 de outubro (domingo) Hora: 18h Local: Praça Central (piso L1) do Shopping Bela Vista GRATUITO Sessão Inclusiva: Espetáculo ‘A Estação Encantada’ Data: 12 de novembro (domingo) Hora: 11h Local: Praça Central (piso L1) do Shopping Bela Vista Inscrição no site do Shopping Bela Vista: https://www.shoppingbelavista.com.br/ GRATUITO