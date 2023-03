Shopping de Salvador lança documentário em homenagem ao mês da mulher

Em homenagem ao Mês da Mulher, o Shopping Piedade lança, neste sábado, 11, às 16h, a 2ª edição do documentário 'Uma Cidade, Grandes Mulheres'. Uma exposição com fotos das homenageadas também está sendo realizada no centro comercial até 31 de março.

A obra, que traz a trajetória e o propósito de vida de sete grandes mulheres de Salvador, será transmitida em um telão, seguido de um bate-papo com as personagens - Maria Hermelina, Cristiele França, Carla Akotirene, Barbara Carine, Brisa Dorea, Karine dos Santos e Livia Vaz - mulheres que trazem mudanças para a cidade, através do cuidado, cultura, empreendedorismo, tradição, conhecimento e vivência.

O documentário

São Salvador da Bahia é uma cidade histórica, berço de guerras e batalhas, representada pela persistência, resistência e inovação, sendo a origem de uma cultura ímpar. "Salvador, Mulheres e Histórias" poderia falar da história de apenas uma mulher ou de dezenas de centenas delas que carregam grandes vozes dessa geração e habitam esta capital cheias de encantos e axé. Salvador é forjada por muitas Joanas, Quitérias e Filipas, todas de fibra, perseverança, afeto, luta, de resistir para existir. Desde a fundação da cidade, a participação feminina sempre foi ativa, principalmente com mulheres do povo. E no desenrolar da obra, essas histórias se cruzaram.

Para conhecer essas histórias ímpares que vão ressignificar as concepções sobre o que é ser mulher e ser mulher em Salvador, é só acessar o site umacidadegrandesmulheres.com.br