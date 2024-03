Shopping de Salvador oferece ações gratuitas para o público feminino | A TARDE

Mulheres podem contar até sexta-feira, 8, com diversos serviços gratuitos no Shopping Bela Vista, em Salvador.

A campanha “Mulheres empreendedoras da vida” reúne rodas de conversa, palestras, workshops, arte, defesa pessoal, ações de cuidado com a saúde, estética e muita música, com o intuito de destacar o empreendedorismo que já faz parte da rotina da mulher, além de contribuir para que o público feminino possa ter sucesso nas iniciativas empreendedoras profissionais.

Defesa Pessoal

Entre os destaques da programação, está o workshop de defesa pessoal “A importância de a mulher saber se defender na teoria e na prática", promovido pelo projeto Cuidando das Rosas, através do seu idealizador, o professor Faixa preta de Jiu-Jitsu Delio Lima, gestor público e Coordenador Geral do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU).

Além das técnicas de defesa pessoal, a ação que acontece nesta quinta (07/03), das 16h às 17h30, vai aprofundar conhecimentos em temáticas como empoderamento feminino e autoestima, ajudando a identificar situações de risco e o estágio de cada uma delas. As inscrições para o workshop podem ser feitas através do link: https://evento.spotmetrics.com/workshopdefesapessoal

Palestras

Em todos os dias da campanha, as mulheres poderão participar da palestra “Saúde da Mulher e Arbovirose", que vai acontecer sempre das 15h30 às 16h, no Espaço Mulher (L2 Norte). Já no dia 07/03 (quinta), acontecerá a palestra com a “Polícia Militar sobre assédio em transporte público”, às 16h. Todas as rodas de conversa acontecem na Loja Espaço Mulher.

Saúde, estética e bem-estar

Cuidar da saúde é essencial. Foi pensando nisso que o Shopping Bela Vista deixou um espaço especial na sua programação gratuita para uma iniciativa focada no cuidado e bem-estar feminino. Até sexta (08/03), das 9h às 15h30, na loja Espaço Mulher, serão oferecidos testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), como HIV, Sífilis e Hepatite, além de aferição de pressão, glicemia, vacinas, massoterapia, limpeza de pele, podologia, ventosa, oricultura, maquiagens e aromaterapia.

Música e teatro

Apresentações musicais e teatrais, que serão realizadas com intérpretes femininas, também não vão faltar na Semana da Mulher do Bela. No dia 07/03 (quinta), às 15h, haverá declamação de poesia, já às 16h o destaque será o coral Polícia Militar. Às 17h, as mulheres poderão participar do espetáculo teatral “Juntas somos mais fortes”, também realizado pela PM, no Palco do Bela.

Ação Bela Empreendedora

O Bela Vista também contará com a ação Bela Empreendedora, que consiste em um ponto de orientação para pessoas que querem saber mais como empreender com informações técnicas e de programas de recursos financeiros oferecidos pelo município na plataforma Compre Delas. As consultorias vão acontecer diariamente, das 14h às 17h, na loja Espaço Mulher. O espaço também dará visibilidade e irá comercializar os produtos de empreendedoras nos segmentos de vestuário, bijuterias, bolsas, doces/salgados e aromatizantes.

A programação da Semana da Mulher no Bela Vista tem a parceria da Prefeitura de Salvador, a partir da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) com o projeto Compre Delas; da Secretaria da Saúde com a UBS do Cabula Beiru; e da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) com o Projeto Cuidando das Rosas.

Programação Espaço Mulher (loja L2 Norte) – Semana da Mulher Bela Vista

6 de março (quarta):

9h às 16h: Serviços de vacina, testes e estética

14h às 17h: ponto de orientação para futuras empreendedoras

15h30 às 16h: Palestra Saúde da Mulher

9h às 22h: venda de produtos de empreendedoras

7 de março (quinta):

9h às 16h: Serviços de vacina, testes e estética

9h às 22h: venda de produtos de empreendedoras

14h às 17h: ponto de orientação para futuras empreendedoras

15h30 às 16h: Palestra Saúde da Mulher e Arbovirose

13h às 16h: Orientações sobre os tipos de violência contra as mulheres

16h às 16h40: Coral Polícia Militar – apresentação musical em homenagem às mulheres

16h às 17h30: Workshop de defesa pessoal com professor Delio Lima (inscrições)

17h: Teatro Polícia Militar – espetáculo teatral: Juntas Somos mais Fortes (Palco do Bela)

17h: Palestra com dra. Natália Santana Andrade Barretto

8 de março (sexta):

9h às 16h: Serviços de vacina, testes e estética

9h às 22h: venda de produtos de empreendedoras

14h às 17h: ponto de orientação para futuras empreendedoras

15h às 15h30: declamação de poesia

15h30 às 16h: Palestra Saúde da Mulher

SERVIÇO:

Campanha Mulheres empreendedoras da vida – Shopping Bela Vista

Data: 04 a 08 de março (segunda a sexta)

Local: Shopping Bela Vista - Palco do Bela na Praça de alimentação e loja Espaço Mulher no Piso L2 Norte

GRATUITO

Inscrições para workshop de defesa pessoal: https://evento.spotmetrics.com/workshopdefesapessoal